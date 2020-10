Face aux incivilités, La Poste signe une convention avec les tribunaux de l'Isère et de la Drôme

La direction régionale de La Poste et les tribunaux de Grenoble, Bourgoin-Jallieu, Vienne (Isère) et Valence (Drôme) ont signé une convention ce mercredi afin de combattre les incivilités et agressions que subissent régulièrement les employés dans les bureaux de poste.

Le procureur de Grenoble, Eric Vaillant, la procureure de Vienne, Audrey Quey, la procureure de Bourgoin-Jallieu, Dietlind Baudoin, le procureur de Valence, Alex Perrin, et la directrice du réseau La Poste de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche, Anne-Marie Vassallo, viennent de signer une convention afin de mieux lutter contre la délinquance et les incivilités dans les bureaux de poste.

Agressions verbales ou physiques, injures et parfois menaces de mort, les employés de La Poste subissent au quotidien des incivilités de la part des usagers. "Il y a une recrudescence des incivilités qui vont de l'insulte à l'agression physique. La Poste a une politique de prévention depuis plusieurs années via la formation, la mise en place de caméras dans les bureaux de poste et la présence de médiateurs et de vigiles dans les bureaux", explique la directrice du réseau La Poste de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche, Anne-Marie Vassallo. Des cellules post-agression ont également été mises en place pour accompagner les agents concernés.

Mais ces mesures ne suffisent pas, d'où la signature d'une convention qui "permettra une procédure simplifiée pour porter plainte grâce à des interlocuteurs dédiés, de pouvoir tracer ces plaintes et d'avoir un retour après les dépôts de plainte car il est important pour les victimes de savoir ce qu'il se passe ensuite", ajoute la directrice régionale de La Poste.

Un phénomène qui a interpellé le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant, qui avait signé une convention de ce type il y a quelques années en Guyane "cela avait bien fonctionné", assure Eric Vaillant qui ajoute qu'il est "important d'attirer notre attention sur ce sujet car les incivilités concernent les agents de La Poste mais aussi ceux de la CAF et de tous les agents des services publics".

Entre janvier et octobre 2020, 600 jours d'arrêts maladie ont été enregistrés chez les agents de La Poste en Isère, Drôme et Ardèche, "en particulier en Isère et à Grenoble", précise Anne-Marie Vassallo.

Les bureaux de poste accueillent chaque jour 18.000 clients en Isère et 8 000 dans la Drôme.