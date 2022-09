« Face aux prix de l'énergie il faut faire la chasse à toutes les consommations cachées », selon Citre Uzès

Membre de l’association Citoyens pour la transition et reconversion énergétique (Citre), à Uzès, Catherine Tauveron appelle les Gardois et les Lozériens à traquer les petites consommations d’électricité qui, mises bout à bout, coûtent cher à la fin du mois.

Elisabeth Borne l’a annoncé, ce mercredi. Le gouvernement va prolonger son bouclier tarifaire pour que les Français ne subissent pas des hausses de prix de l’énergie supérieures à 15%, début 2023. Malgré les efforts de l’État, la facture va augmenter en moyenne de 25 euros, chaque mois pour ceux qui se chauffent au gaz, et de 20 euros pour ceux qui sont à l’électricité. D’où cette question : comment optimiser à la maison ses consommations d’énergies ?

« La première des choses à faire, surtout avec l’arrivée de l’automne, c’est de mettre une couche de vêtement supplémentaire, plutôt que d’allumer le chauffage », suggère Catherine Tauveron, membre à Uzès de l’association Citoyens pour la transition et reconversion énergétique (Citre). Catherine Tauveron conseille aussi, autant que faire se peut, de brancher ses appareils électriques sur une multiprise, « plus facile à débrancher au moment de partir au boulot. »

Pour aller encore plus loin, il est possible de s’inscrire sur le site défis déclics pour obtenir des conseils afin de réaliser de meilleures économies « de l’ordre de 200 à 300 euros par an », selon Catherine Tauveron. Pour cette dernière, il s’agit d’« écogestes » qui permettent de faire d’une pierre deux coups : protéger son porte-monnaie et la planète.

Ce samedi, à Uzès, l'association Citre propose une après-midi rencontres autour de ce thème des économies d'énergie.