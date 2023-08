Face aux rodéos urbains, la préfecture d'Ille-et-Vilaine autorise l'utilisation de drones

Avec le retour des beaux jours, les rodéos urbains se multiplient. Pour lutter contre ce phénomène, le préfet d'Ille-et-Vilaine autorise l'utilisation de deux drones par la police, ce vendredi 11 août, pour surveiller les potentiels rodéos à Rennes dans le quartier des Gayeulles. L'an dernier, un jeune homme de 19 ans est mort dans ce quartier, percuté par un deux roues.

ⓘ Publicité

Pour éviter que cet événement ne se reproduise, ces drones viennent en appui des forces de l'ordre. Elles pourront enregistrer et visionner les images grâce à des caméras fixées sur les engins volants.

En 2022, 11 personnes ont été interpellées à Rennes pour avoir participé à ces rodéos. La peine encourue dans ce cas est d'un an de prison, 15 000 euros d'amende et un retrait de six points sur leur permis de conduire.