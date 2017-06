Face à l'augmentation des accidents de la route, la Préfecture de la Mayenne appelle à la plus grande prudence

En quelques jours, dans le département, souligne la Préfecture, il y a eu 10 accidents. 1 personne a trouvé la mort, 15 autres ont été blessées dont 5 gravement.

C'est un appel à la prudence, à la vigilance. La Préfecture de la Mayenne cible ici tous les usagers de la route : automobilistes, piétons, cyclistes et motards. "Chacun doit prendre conscience que prendre la route n'est pas un geste anodin. Un simple moment d'inattention peu être dramatique" explique l'autorité préfectorale dans un communiqué.

Le Préfet appelle donc tous les Mayennais, qui circulent sur les axes principaux et secondaires, au respect des règles de sécurité. Il indique que les forces de sécurité (police et gendarmerie) seront mobilisées et intransigeantes. "La route est faite pour lier et non délier, soyez tous responsables" conclut le communiqué.