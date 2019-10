"Facho, hors de nos vies" ! Le domicile du candidat RN à Buxerolles près de Poitiers a été taggué

Poitiers, France

La campagne des municipales prend un tour très désagréable pour Arnaud Fage. Le chef de file de la liste RN a découvert, au moment où il allait partir au travail ce jeudi matin, sa maison tagguée. "Un réveil douloureux surtout pour la démocratie", explique Arnaud Fage sur France Bleu Poitou, "car on s'en prend à un candidat du Rassemblement National"

Une plainte va être déposée

Selon Arnaud Fage, la police est déjà venue constater sur place ce tag menaçant. Une plainte va être déposée dans les jours à venir. C'est la première fois de sa jeune carrière politique qu'il fait l'objet d'une menace directe. Mais ce qui inquiète le candidat RN sur Buxerolles, "c'est qu'en général on s'en prend aux permanences du parti et maintenant on vient jusqu'au domicile des responsables du RN". Et le leader dans la Vienne du parti de Marine le Pen s'interroge : "quelle sera l'étape suivante ? Est-ce que ça va être l'agression physique, jusqu'où ça peut aller ?".