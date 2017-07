Facteur, un métier risqué entre morsures et piqûres

Des facteurs mordus par les chiens, piqués par les guêpes... La Poste en appelle aux particuliers.

Prenons soin de nos facteurs ! C’est le message de la poste de Vaucluse. Elle appelle à la vigilance des propriétaires de chiens. "Gardez le chien bien enfermé dans la propriété", demande Karine Garnu, responsable production de la plateforme La Poste d’Avignon.

Karine Granu, de La Poste, conseille aux particuliers de garder le chien enfermé et vérifier les boîtes aux lettres régulièrement Copier

Cinq morsures déjà depuis janvier 2017 dans le département, 19 l’année dernière.

Un facteur mordu, et piqué deux fois

Nicolas Grépinet est facteur sur le secteur d’Avignon Montfavet, et il fait sa tournée non sans appréhension à certains endroits. Sa jambe le lui rappelle :"Il y a le chien au bout du jardin, très gentiment assis à côté de son maître. Il a vu le facteur passer, il est parti au galop... Je suis parti beaucoup moins vite que le chien, il m'a rattrapé. Il m'a mordu bien sévèrement à la jambe".

Nicolas Grépinet, facteur piqué et mordu Copier

Pour aider les facteurs en cas d’attaque de chiens, La Poste a mis en place des formations avec des maîtres chiens.

Toi, je te vois ! chien et facteur. © Radio France - Jacky Page

Autre souci, les insectes qui se trouvent très bien dans les boîtes aux lettres désertées. "Dans le Vaucluse, nous avons beaucoup de résidences secondaires, des boîtes aux lettres qui ne sont pas vidées tous les jours. Les propriétaires doivent demander à des voisins de vérifier pour voir s'il y n'a pas de nids d'abeilles ou de guêpes", explique Karine Garnu à la Poste. Cela évitera une nouvelle mésaventure au facteur montfavétain : "Les guêpes sont extrêmement virulentes, j'ai été piqué deux fois cette année, en plus je suis allergique !"

Et ce n'est pas sans conséquence... pour vous et moi. "Si un point dangereux est identifié", avertit Nicolas Grépinet, "on ne va pas distribuer les boîtes autour... On ne peut pas se permettre!"

Les facteurs remplissent également des fiches de signalement de risques, pour avertir leurs remplaçants qui connaissent moins bien les tournées.