Faible mobilisation contre la loi travail, à Chambéry ce jeudi

Ils étaient un millier dans la Cité des Ducs, c’est deux fois moins que la semaine dernière. C’était pourtant un rassemblement à l’appel de l’intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaires.

Les manifestants ne sont pas déçus de la faible mobilisation. Ils ne baissent pas les bras contre les ordonnances Marcron - Anabelle Gallotti

A Chambéry les manifestants ont quand même essayé de faire « illusion » en faisant du bruit. Ils ont envahi les rues de banderoles rouges, de percussion et de slogans « Non, non, non aux ordonnances Macron ».

Des salariés du public mais aussi du privé se sont mis en grève. A Chambéry les syndicats organisent un question / réponse dans le Parc du Verney en début de journée avec des juristes, sur l'évolution du code du travail. Il y a deux autres cortèges contre la loi travail en pays de savoir aujourd’hui, à 14h à Annecy et 17h30 à Thonon les Bains.