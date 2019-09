Faillite de Thomas Cook : à Belfort, des vacances qui tombent à l'eau

Belfort, France

Le pionnier des voyagistes Thomas Cook a été déclaré en faillite ce lundi. Une annonce qui oblige les autorités à lancer le rapatriement en urgence de 600 000 clients partout dans le monde, dont environ 10 000 Français. A Belfort, des clients qui ont réservé un séjour se sont rendus à l'agence située faubourg des Ancêtres avec beaucoup d'inquiétude.

Des vacances qui tombent à l'eau

Leurs valisent étaient prêtes. Pour Johanna et Thomas, 30 et 31 ans, c'est la déception. Le couple devait partir près de Palma de Majorque ce mardi pour un séjour d'une semaine. Leurs seules vacances de l'année. Résultat : l'agence leur a indiqué qu'ils ne pouvaient pas partir. "On les attendait tellement ces vacances ! On a pas de plan B ", se désole Johanna. Ils ont déboursé environ 1 000€ pour ce voyage, vol et hôtel compris. "On sera forcément remboursés, mais ils n'en savent pas plus, ils sont un peu pris de court aussi." ajoute la trentenaire.

"Je ne m'y attendais pas, cela fait des années que cette agence existe, c'est assez dingue" — Johanna, cliente de Thomas Cook

"On a fait confiance"

Marie-Jeanne et René sont censés partir à l’Île de la Réunion et l’Île Maurice en avril prochain. Mais en sortant de l'agence à Belfort, le couple qui habite Brevilliers n'est toujours pas fixé : "Ils n'ont pas assez d’informations à nous donner, indique Marie-France. On va attendre et ils vont nous prévenir." Sauf que le couple a déjà versé un acompte d'environ 1 000€, et espère être remboursé si le voyage est annulé. "C'est des amis qui nous ont dit qu'ils voyageaient toujours avec Thomas Cook, donc on a fait confiance, c'était rassurant, ajoute Marie-France. On ne pensait vraiment pas qu'il y aurait des difficultés comme ça."

Sollicitée, la direction de l'agence de Belfort n'a pas souhaité s'exprimer. Pour les Français déjà partis en vacances, un numéro d'urgence a été mis en place : 01.45.05.40.81