Fair-play financier : le club parisien obtient gain de cause devant le Tribunal Arbitral du Sport

Paris, France

Un rayon de soleil dans l'ambiance plus que triste qui entoure le PSG depuis son élimination en Ligue des champions. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé ce mardi avoir validé l’appel du club de la capitale dans le cadre de la procédure le visant pour infraction au fair-play financier.

Le Paris Saint-Germain prend acte de la décision du Le Tribunal arbitral du sport rendue ce jour en sa faveur (...) Cette décision invalide le renvoi de son dossier par la chambre de jugement de l'ICFC (NDRL l’Instance de contrôle financier des clubs) (...) Le Paris Saint-Germain entend désormais poursuivre sereinement son développement.

L'instance de contrôle financier de l'UEFA avait décidé en septembre de rouvrir le dossier parisien, classé en juin, après le fol été 2017 à plus de 400 M EUR dépensés pour Neymar et Kylian Mbappé. Ce réexamen est "annulé", explique le TAS qui considère donc que la procédure de juin est "clôturée et définitive".