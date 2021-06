"Faire transpirer nos clients" : à Annecy, les patrons de salles de sport attendent la réouverture

Plus que quelques heures de patience. Ce mercredi, les salles de sport vont pouvoir rouvrir. "Il était temps", souffle l’une des responsables de l’Appart Fitness à Annecy. "Plus de sept mois sans travailler, c’est long", poursuit Julie. Les clients eux aussi sont impatients. "Nous recevons de nombreux appellent. Il y a des anciens clients mais aussi des nouveaux qui pendant le confinement ont fait du sport via les cours en ligne et qui aujourd’hui veulent découvrir la salle."

Protocole sanitaire

Les mesures sanitaires seront strictes : jauge limitée à 50%, QR code ou inscription sur un cahier pour tracer les cas contacts, distanciation, port du masque pendant les déplacements dans la salle mais pas sur les machines, nettoyage régulier du matériel… "Le protocole est globalement le même que celui de juin 2020", explique Julie. "Aujourd’hui, on est prêts à faire transpirer nos clients."

📻 ÉCOUTEZ Julie, l'une des responsables de l'Appart Fitness à Annecy Copier