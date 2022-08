Oise : quatre personnes en garde à vue pour avoir prostitué une jeune fille de 15 ans à Compiègne

Trois hommes et une femme sont depuis ce samedi en garde à vue à Compiègne. Ils sont suspectés de "proxénétisme aggravé", après le témoignage d'une adolescente de 15 ans. Leurs gardes à vue ont été prolongées ce dimanche. La victime aurait été séquestrée et prostituée de force. Elle a réussi à joindre un ami qui aurait appelé le 17 pour dénoncer les faits de prostitution et de séquestration.

L'adolescente serait originaire des environs de Reims et était placée en foyer dans la Marne, par un juge des enfants de Châlons-en-Champagne, depuis près de deux ans. Mais elle aurait fugué depuis le mois de mai.

"Un contexte inquiétant"

L'enquête est en cours et les faits sont encore à éclaircir. La jeune fille se serait dans un premier temps rendu sur Paris où elle a commencé à se prostituer avant que la situation ne lui échappe. Souhaitant s'enfuir de ses proxénètes parisiens, elle aurait, selon la procureure de Compiègne, été transportée, peut être à Amiens. Mais selon la procureure, qui parle d'un "contexte inquiétant" il n'est pas sûr qu'elle s'y soit rendu et encore moins qu'elle s'y soit prostituée. Elle aurait ensuite rejoint Compiègne à la mi-juillet.

Pendant trois semaines, elle aurait été séquestrée dans l'appartement de la jeune femme en garde à vue, âgée de 22 ans et originaire de Compiègne. Les trois autres hommes l'auraient forcé à se prostituer en l'emmenant au domicile de clients. Âgés entre 20 et 25 ans et originaire de région parisienne, deux d'entre eux seraient connus pour des faits de violences, trafic de stupéfiants et vol.

Les gardes à vue peuvent durer jusqu'à 96 heures. L'adolescente a aussi mis en cause plusieurs autres personnes, mais il n'y a pas d'autres interpellations pour le moment.