FAIT DIVERS : un couple mis en examen dans une affaire d'homicide volontaire à Sochaux

Sochaux, France

L'affaire a éclaté le 5 août dernier avec un témoignage. Un homme se présente au commissariat de Montbéliard et raconte qu'il a été sollicité par un couple d'amis pour déplacer un corps dans un appartement à Sochaux. Il parle d'une mort criminelle mais dit qu'il n'en sait pas plus sur les circonstances et l'identité de la victime.

Après investigations, les enquêteurs identifie le couple en question. Il s'agit d'une femme de 26 ans et d'un homme de 36 ans, marginaux, connus pour des affaires de stupéfiants. Rapidement la police constate la disparition de l'une de leurs connaissances, un Sochalien de 47 ans momentanément sans emploi et sans domicile présenté comme quelqu'un de paisible et isolé.

Un corps putréfié enveloppé dans des draps et couvertures

Le 7 août au matin, la police perquisitionne alors chez le couple et retrouve un corps putréfié, enveloppé dans des draps et couvertures. En garde à vue, le couple reconnaît qu'il s'agit du corps de leur ami. Il serait mort selon eux dans une rixe dont ils n'expliquent pas le mobile. L'autopsie confirme que l'homme a pu être victime de violences.

Après 2 jours de garde à vue la femme a été mise en examen ce vendredi soir pour homicide volontaire. L'homme, lui, bénéficie du statut de témoin assisté pour l'homicide mais il est mis en examen pour recel de cadavre et modification de la scène de crime. Ils sont tous les 2 en détention provisoire.

Une information judiciaire est ouverte.