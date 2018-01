Cinq hommes au total ont du s'expliquer sur l'agression et la séquestration d'un homme d'une trentaine d'année chez lui à Migennes samedi après-midi pour lui voler de l'argent.

Auxerre, France

Les 5 icaunais ont été présentés lundi soir à un juge d'instruction à Auxerre. Deux majeurs et deux mineurs ont été mis en examen pour séquestration criminelle, extorsion de fonds et menaces de mort. Un adulte a été placé sous mandat de dépôt et les trois autres placés sous contrôle judiciaire. Le cinquième laissé libre a été entendu en tant que témoin assisté.

Un règlement de compte pour 450 euros.

Les agresseurs voulaient récupérer 450 euros. L’enquête a été confiée aux gendarmes de la brigade de recherches de Sens.

La victime, âgée de 30 ans, connue des agresseurs et blessée au visage s'est vue prescrire 7 jours d'arrêt de travail.