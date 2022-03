Fait-divers : une affaire d'arnaque aux voitures électriques démantelée en Sarthe

Deux hommes sont soupçonnés d'avoir escroqué une quinzaine de professionnels de l'automobile sur des ventes de voitures électriques. Une fraude estimée à plus d'un million et demi d'euros.

En fin d'année 2021, les gendarmes de Sablé-sur-Sarthe ont arrêté deux hommes à Pau et Carqueiranne dans le Var soupçonnées d'avoir commis plusieurs escroqueries sur des véhicules électriques au près de professionnels de l'automobile. Une fraude estimée à plus d'un million et demi d'euros avec une base d'activité à Vion dans le sud de la Sarthe.

Une arnaque de vente de voitures électriques démantelée en Sarthe © Radio France - Stéphanie Berlu

Entre 2019 et juillet 2020, ils auraient conclu la vente de plusieurs centaines de véhicules à une quinzaine de professionnels à travers la France en promettant des exonérations fiscales liées au bonus écologique. Une vente abusive et en plus, les deux hommes n'ont jamais livré les voitures. Ils se faisaient connaître notamment sur des salons et avançaient de faux arguments de vente. Depuis leur arrestation, ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils sont poursuivis pour blanchiment d'argent en bande organisée, escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs et travail dissimulé.

Ils doivent comparaître le 28 mars prochain devant le tribunal du Mans.