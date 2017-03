Faits divers : des collisions à la chaine sur les routes de l'Yonne ce week-end

Trois collisions en l'espace de deux jours, onze blessés dont trois dans un état grave. Le bilan sur les routes de l'Yonne est très mauvais ces derniers jours, alors que les conditions climatiques n'ont jamais été aussi favorables depuis longtemps.

Avec le retour du printemps et du beau temps, les conducteurs icaunais sont-ils devenus moins vigilants? Depuis vendredi, trois accidents sont à déplorés sur les routes du département. Tous par collision, de jour, alors que les conditions climatiques étaient très favorables.

Sept blessés à Migennes vendredi

Le premier de ces accidents et le plus grave s'est produit vendredi vers 17 heures sur le pont de Migennes, sur la départementale 377 en direction de Charmoy. Trois voitures et un utilitaire se sont percutés, vraisemblablement deux par deux, selon les témoignages recueillis par les secours sur place. Sept personnes ont été blessées, dont trois grièvement. Il a fallu une trentaine de pompiers et plus de deux heures d'intervention pour désincarcérés quatre occupants des voitures. La gendarmerie de Migennes a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Deux blessés légers à Joigny samedi midi

La deuxième collision a eu lieu à Joigny, sur la rocade vers 11 heures du matin samedi. Deux voitures étaient impliquées. Les conducteurs ont tous deux été légèrement blessés. Un seul a du être évacué sur l'hôpital de Joigny, pour une blessure à la cage thoracique.

Deux blessés légers à Michery samedi après-midi

Enfin, à Michery vers 14 heures samedi, deux véhicules se sont violemment percutés à un carrefour entre la RD976 et la RD23. Les pompiers ont dû désincarcérer une conductrice coincée dans sa voiture. L'autre conductrice a elle aussi été blessée. Toutes les deux ont été transférées à l'hôpital de Sens. Aucune n'était dans un état grave, précisent les secours.