Faits divers : le corbeau s’en prenait aux notables mayennais depuis 20 ans

Il envoyait des lettres de menaces depuis deux décennies. Des centaines de courriers agressifs ou insultants destinés à des élus ou à des représentants des forces de l’ordre. Ce lavallois de 66 ans a finalement été interpellé au terme d'une enquête assez rocambolesque.

L’affaire aura duré 20 ans. Depuis 1997, des élus et des personnalités mayennaises recevaient ponctuellement des courriers orduriers. Et tout ce que touchait de près ou de loin à l'Etat y est passé : politiciens, magistrats, policiers ou gendarmes.

« J’espère que tu vas crever, salopard ! »

Les courriers arrivaient systématiquement quelques jours après la parution d'articles de presse sur les personnes visées. Comme ce commandant qui a reçu des menaces de mort juste après sa prise de poste, en guise de message de bienvenue : « J’espère que te tu vas crever, salopard ! », a-t-il pu lire en ouvrant l’enveloppe qui lui était destinée.

Mais l'individu ne s'est pas contenté de s'en prendre à des personnes dépositaires de l'autorité publique. Il scrutait aussi les avis d'obsèques dans la presse et relevait le nom des veuves pour leur envoyer des menaces de viol.

Une arrestation inespérée

L’homme a finalement été confondu grâce à un recoupement : le maire d'une commune du nord Mayenne a parlé, par hasard, à un gendarme de lettres que lui envoyait régulièrement un "farfelu". Des courriers globalement sympathiques... et signés. L’affaire a mis la puce à l’oreille du gendarme qui avait lui-même reçu une lettre de menaces quelques temps auparavant. Le militaire a donc fait le rapprochement et a demandé une analyse graphologique. Elle a révélé qu'il s'agissait de la même écriture et que l’auteur faisait les mêmes fautes d’orthographe.

L'individu a donc été interpellé ce lundi, mais sa garde à vue a rapidement été levée : il a été conduit en hôpital psychiatrique où il avait déjà séjourné.

Il n’a pas reconnu les faits. L'ADN prélevé sur les lettres a été comparé au sien : les résultats sont attendus dans les prochains jours.