Faits Divers : un homme tué par balle mercredi matin au sud du Mans

Le Mans, France

C'est par le biais d'un bref communiqué de presse que le parquet nous a communiqué les premiers éléments de l'enquête. Il explique qu'un homme de nationalité étrangère est mort hier matin, tué par balle, en périphérie du Mans. Le drame s'est produit aux alentours de 9 heures. Cinq ressortissants étrangers dont les identités sont en cours d'identification ont été interpellés, puis placés en garde à vue. Une enquête pour assassinat a été ouverte précise le parquet qui, à ce stade, retient la préméditation ce qui semble confirmer la thèse du règlement de compte.

Un possible règlement de compte entre migrants

L'affaire est sensible car elle pourrait mettre aux prise des passeurs et des migrants. Selon des témoins qui ont contacté France Bleu Maine, le corps de la victime a été découvert dans une voiture sur la route de Ruaudin, pas très loin de la deux fois deux voies qui contourne le sud du Mans. D'après nos confrères de Ouest France et du Maine Libre, une patrouille de police aurait pris en chasse une voiture qui pourrait être celle du ou des tireurs. Deux hommes ont tenté de prendre la fuite à pied avant d'être rattrapés. Une enquête pour assassinat a été ouverte. Elle a été confiée au Service régional de Police judiciaire et à la Sûreté départementale du Mans