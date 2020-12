Un quadragénaire handicapé meurt dans un incendie à Ruffec en Charente

Le feu a pris un peu avant 11 heures, dans cet immeuble de cinq logements. Les flammes se sont rapidement transmises d'une maison à l'autre, dans le quartier des Alliés, à proximité de la Place Charles-de-Gaulle. Des témoins disent avoir entendu un bruit d'explosion, mais deux bouteilles de gaz intactes ont été sorties des décombres.

Ce qu'il reste du logement sinistré © Radio France - Pierre MARSAT

C'était un incendie très spectaculaire, pour lequel il a fallu sortir la grande échelle pour attaquer les flammes par le haut, et éviter la propagation du sinistre. Une trentaine de pompiers et une vingtaine de gendarmes ont été mobilisés sur le terrain. L'un des logements était occupé par une sexagénaire, et par son fils, handicapé.

Une trentaine de sapeurs-pomiers charentais étaient sur place pour combattre les flammes © Radio France - Pierre MARSAT

C'est un policier municipal qui a été le premier à intervenir. Il a pu sortir la mère du logement, mais pas le fils handicapé. La mère et une voisine de plus de 90 ans, incommodées par la fumée, ont été conduites aux urgences de l'hôpital de Ruffec. Huit personnes ont été évacuées dans ce quartier. Cinq trouveront refuge chez des proches, et trois autres seront relogés par la mairie.