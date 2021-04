Fake news : "Les plateformes se nourrissent de notre bonne volonté"

Les réseaux sociaux sont des espaces prévilégiés pour la diffusion des fake news. Ces plateformes peuvent même les laisser se propager volontairement, de manière totalement légale.

Dans "C'est déjà demain", Églantine Éméyé nous parle des fake news, ces fausses rumeurs qui sont bien souvent relayées sur les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui se sont déjà fait avoir, même en faisant attention. L'invité du jour, Pascal Froissard, est enseignant-chercheur en communication au CELSA. Il est spécialiste des infox et nous explique comment les plateformes profitent des fake news en utilisant les internautes, et même surtout les plus bienveillants.

Sandrine, une auditrice de France Bleu, raconte à l'antenne qu'elle est souvent piégée par des fake news, mais plutôt celles qui sont bienveillantes. Elle décrit : "Ce sont surtout des gens qui recherchent leurs animaux, des disparitions d'enfants, des choses comme ça. C'est souvent des fake news et moi je me fais toujours avoir".

Tourner sept fois son index autour de la touche "entrée"

Pascal Froissard n'est pas étonné par le témoignage de l'auditrice, il admet que "c'est difficile de résister à la bonne volonté". Pour lui, le vrai problème de ce type de situation est qu'elle peut engendrer de la souffrance.

"Ça fait circuler des messages qui sont potentiellement blessants. Par exemple, des enfants perdus qui ne sont pas perdus depuis longtemps. Si le message revient sous les yeux de la famille, ça fait mal."

Il n'est donc pas toujours utile de partager une publication, même si on pense bien faire.

Les plateformes se nourrissent de notre bonne volonté

Il y aurait un problème de l'ordre de la responsabilité et de l'économie des réseaux sociaux qui se servent des fake news : "Plus on va faire suivre ce genre de message là et plus ils vont pouvoir vendre de la pub et donc gagner de l'argent".

C'est comme ça qu'ils nous retiennent sur ces réseaux-là, en nous faisant croire qu'on est utile, en faisant croire qu'on peut changer le monde.

Pour changer le monde, il faudra donc se pencher ailleurs que sur son fil d'actualité virtuel.

Le professeur des universités ajoute que ces plateformes ne créent pas les fake news, mais "elles ne font rien pour limiter non plus".

Des plateformes qui font ce qu'elles veulent

Pascal Froissard nous précise que "ces grandes plateformes n'ont aucun compte à rendre à personne : elles font ce qu'elles veulent".

Que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram : ces intermédiaires de l'information "ont des statuts techniques, c'est-à-dire qu'ils se contentent de laisser à disposition de leurs lecteurs, de leurs spectateurs, ces messages-là".

Ces plateformes Facebook, Twitter, Instagram n'ont pas le même statut qu'une radio ou un journal.

Le spécialiste nous rappelle que les réseaux sociaux n'ont pas de responsabilité éditoriale, contrairement aux médias traditionnels comme la radio, le journal, la télévision. Vous savez donc désormais où vérifier vos informations.

