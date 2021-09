Falaise : le corps retrouvé est bien celui de la quinquagénaire disparue en août

Le corps sans vie retrouvé à Falaise dimanche 5 septembre est bien celui de la quinquagénaire disparue le 8 août dernier, confirme le parquet de Caen. Les causes de sa mort sont encore inconnues et toutes les hypothèses sont en cours d'investigation.

Les causes du décès encore inconnues

Une autopsie a été réalisée mardi 7 septembre pour tenter d'en savoir plus. Pour l'instant, les causes de la mort de cette femme restent inconnues. Seule certitude : "Le décès n'est pas récent", explique la procureure. "Toutes les hypothèses sont en train d'être étudiées et une enquête est en cours".