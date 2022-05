Falaises d'Etretat: après deux accidents mortels, les autorités appellent à la prudence

C'est un paysage qui fait rêver mais il peut se révéler très dangereux. En cinq mois, les falaises d'Etretat ont été le théâtre de deux accidents mortels. A l'approche de l'été, sur la Côte d'Albâtre, les autorités lancent un appel à la prudence à l'attention des randonneurs.

"Ce sont parfois des personnes qui veulent prendre des photos, des gens qui sortent des sentiers, qui s'approchent du bord, décrit le commandant Julien Hure, chef adjoint du groupement ouest du Sdis76. Même les locaux sont parfois surpris, la falaise recule avec l'érosion, on se retrouve avec des sentiers qui sont plus proches du vide. C'est pas l'absence de clôture qui signifie l'absence de danger."

En cinq mois, deux accidents mortels ont eu lieu sur les falaises d'Etretat. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"Il faut adapter les chemins"

"Il y a parfois moins d'un mètre entre le barbelé et le précipice, note de son côté François Aubin, maire de Saint-Jouin-Bruneval, à côté d'Etretat. Pour éviter de nouveaux accidents, il appelle désormais tous les élus à communiquer davantage sur les risques. Pour lui, tout ne doit pas reposer sur les épaules des randonneurs. "Je peux entendre qu'il y ait des imprudents mais en même temps, créons les conditions de sécurité pour qu'on vive normalement et qu'on puisse tous se promener. Il faut adapter les chemins, les autorisés à certains endroits, pas à d'autres. C'est aux collectivités et aux élus de faire en sorte que l'on améliore tout ces cheminements."

Il demande notamment de reculer les barbelés sur les bouts de sentiers menacés par l'érosion.