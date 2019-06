Fallait-il annuler l’Ariégeoise en pleine canicule ?

Fallait-il maintenir l’Ariégeoise ? Après le décès d'un cycliste lors de la cyclosportive l'Ariégeoise, samedi, se pose la question de maintenir ou non cette course alors que l'Ariège faisait partie des nombreux départements en vigilance orange. Un cycliste de 53 ans est décédé pendant l'épreuve.

Les courses les plus longues ont été annulées

Alors que les températures sont extrêmement hautes, les participants de l'Ariégeoise s'élancent le samedi matin. A 12h10, un sportif de 53 ans décède d'une crise cardiaque pendant l'épreuve. La course a finalement été interrompue un peu avant midi alors que plusieurs malaises ont eu lieu à cause de la chaleur. Le parquet de Foix a donc ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de la mort de ce sportif. Des témoins ont été entendus. L'enquête est confiée à la compagnie de gendarmerie de Saint Girons.

Vigilance orange canicule maintenue le samedi

Un décès et un blessé grave pendant cette épreuve. La Préfecture de l'Ariège a fait part de sa compassion aux familles de la personne décédée. Se pose la question évidemment de pourquoi la course a-t-elle été maintenue malgré la canicule. Plusieurs réunions se sont tenues les jours précédant la course notamment la veille de la compétition, puisque le bulletin météorologique du vendredi prolongeait la vigilance orange canicule jusqu'au samedi à 21h.

La veille de la compétition, la Préfecture décide d'annuler les courses les plus longues et demande aux organisateurs d'envoyer des recommandations aux participants sur les conditions extrêmes liées aux fortes chaleurs annoncées. Elle demande également de bien vérifier que les coureurs ont fourni leurs certificats médicales d'aptitude. La demande est faite également de multiplier les points d'eau sur les parcours. Malgré cela, de nombreux sportifs sont victimes de malaise et l'un d'eux fait un arrêt cardiaque et décède. La course est finalement annulée peu avant midi.