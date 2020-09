Famille agressée à Proissans : "Je me suis vu mourir" dit le père de famille

Première journée d’audience au procès de la tentative d’assassinat de Proissans… Charles Djob Ngoss, 32 ans, est accusé d’avoir tenté de tuer ses voisins dans la nuit du 17 au 18 octobre 2017.

Un couple sauvagement agressé au couteau en pleine nuit. Dans leurs toilettes et leur salle de bain et sous les yeux de leurs enfants de trois semaines et de 8 ans.

Les victimes avaient frôlé la mort et le récit de la nuit de la tentative d'assassinat a été particulièrement difficile.

"Les victimes auraient dû mourir". "C'est un miracle qu'elles soient en core en vie", c'est d'ailleurs le médecin légiste qui le dit.

A la barre, l'expert précise que le père de famille notamment n'est encore en vie que grâce à son réflexe de compresser la plaie sur sa carotide tranchée. L'expert parle d'un couple courageux, résilient, qui a refusé l'inéluctable. Même si des séquelles à vie, physiques, et surtout psychologiques sont à attendre selon lui.

Un miracle aussi si l'on écoute le témoignage poignant des victimes ce jeudi. D'abord le père, sauvagement agressé sous les yeux de son fils de 8 ans. Petit garçon traumatisé qui indiquera à l'arrivée des gendarmes que ses parents sont morts au premier étage.

"Je me suis vu mourir" lâche le père devant les jurés. Sa femme aussi témoigne, elle raconte les sept ou huit coups de couteau reçus, dont un qui passe à 3 mm de son cœur. Et cela alors qu'elle porte dans ses bras son petit dernier âgé de 3 semaines.

"Il a voulu donner un coup de couteau au bébé, j'ai hurlé non, il a reculé". Elle raconte aussi la gigoteuse pleine de sang, son corps lardé de coups de couteaux. Face à ces témoignages l'accusé reste impassible. "Je n'ai rien regretté, j'assume totalement l'agression" dit-il simplement sur un ton totalement détaché.