Famille agressée à Proissans : "je revendique l'agression" dit l'accusé aux assises de la Dordogne

Premier jour du procès devant les Assises de la Dordogne de Charles Djob Ngoss dans l'affaire de la tentative d'assassinat de Proissans, en Périgord noir. L'accusé a revendiqué l'agression et dit ne pas se considérer malade de schizophrénie

Première journée d’audience au procès de la tentative d’assassinat de Proissans. Charles Djob Ngoss, 32 ans, est accusé d’avoir tenté de tuer ses voisins dans la nuit du 17 au 18 octobre 2017.

Un couple sauvagement agressé au couteau en pleine nuit Dans leurs toilettes et leur salle de bain et sous les yeux de leurs enfants de trois semaines et de 8 ans.

Les victimes avaient frôlé la mort, et fait plusieurs jours de coma, avec des artères tranchées. L’accusé avait avant l'agression en tout cas fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, il avait été diagnostiqué schizophrène 6 ans avant les faits. Mais jeudi c’est un accusé virulent et qui affirmé ne pas être malade qui s’est présenté à l’audience.

Un homme grand, fin, mais au regard perdu, comme absent ou simplement éteint. Durant toute l’audience, Charles Djob Ngoss n’aura montré aucune émotion. Aucun regret, aucun remord. Même devant les larmes de sa mère ou face aux victimes venues raconter l’agression sauvage chez eux.

La mère blessée à la poitrine qui protège désespérément son nourrisson de trois semaines… La gigoteuse pleine de sang et le père qui avant de perdre connaissance, entend son fils de 8 ans lui dire « Je ne veux pas mourir papa ».

« Je revendique totalement l’agression » répète à plusieurs reprises l’accusé… Expliquant ne pas avoir apprécié l’appel du voisin un peu plus tôt dans la journée à sa maman pour se plaindre de son comportement. « J’ai 30 ans appelle pas ma mère » tonne Charles Djob Ngoss, fixant les victimes dans la salle. "Vous sentez-vous malade schizophrène ?" appuie le président. « Moi je me sens totalement conscient de mes actes, je ne suis pas malade » lâche l’accusé.

Responsable de ses actes ou pas ?

Car c'est l’enjeu principal de ces trois jours d’audience. L’accusé était-il responsable de ses actes au moment de la tentative d’assassinat ? Si Charles Djob Ngoss assure que oui, sa meilleure défense ce jeudi est venue de sa maman venue témoigner à la barre. Une femme de 66 ans venue raconter le parcours du combattant d’une mère qui aura tout fait dit-elle pour tenter d’éviter le drame. « J’ai été la première à comprendre en 2011 que la maladie était venue s’installer chez mon fils » dit-elle, très émue à la barre.

Avant de détailler un parcours fait de recherches de psychiatres, d’internements sous contrainte, et de lettres désespérées au préfet au procureur, et même au président de la République. Sans succès, car progressivement les hallucinations et l’agressivité de son fils augmentent.

Le soir de la tentative d'assassinat, elle sent que quelque chose chose ne va pas, elle court à l’hôpital en psychiatrie, est renvoyée aux urgences puis à la gendarmerie, puis au SAMU, puis chez les pompiers. Mais rien n’y fait. "J’aurai tout essayé pour que mon fils ne devienne pas un meurtrier » lâche-t-elle à la barre

Pour cette mère, c’est sûr, son fils est malade, vit dans un monde parallèle. Son agressivité est due uniquement à sa maladie selon elle. La maman de l’accusé, sans doute ce jeudi sa meilleure avocate pour, peut-être, lui éviter la prison. Même si lui n'aura rien fait pour l'instant pour cela, assumant froidement tous ses actes.