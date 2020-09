Famille agressée à Proissans : l'accusé condamné à 30 ans de réclusion criminelle aux assises de la Dordogne

C'est la peine maximale dans son cas. Charles Djob Ngoss est condamné à 30 ans de réclusion criminelle devant la cour d’assises de la Dordogne ce lundi. Diagnostiqué schizophrène, il a été jugé responsable de ses actes. Cet homme de 32 ans a tenté d’assassiner ses voisins à Proissans en Périgord noir dans la nuit du 17 au 18 octobre 2017. Cette peine de 30 ans de prison est assortie d'une période de sûreté de 20 ans et d'une interdiction de posséder une arme pendant 15 ans. Les jurés ont délibéré pendant plus de trois heures avant de livrer leur verdict. La Cour a retenu l'extrême violence de la scène et l'absence totale de remords de l'accusé.

Jugé responsable de ses actes

Depuis jeudi, Charles Djob Ngoss comparaissait devant les assises de Dordogne pour des faits qui remontent à octobre 2017. Dans la nuit du 17 au 18 octobre, il était entré dans la maison de la famille voisine où il avait sauvagement agressé en pleine nuit et sous les yeux de leurs enfants, le père et la mère de famille. Le couple a miraculeusement survécu à ses blessures. A l'audience, l'accusé a "revendiqué" son geste sans exprimer aucune émotion à l'évocation de cette nuit terrible. La question de son degré de responsabilité a été longuement débattue par les psychiatres.