Famille agressée à Proissans : "Mon client devrait être soigné et pas incarcéré" dit l'avocate de l'accusé

Le verdict est tombé ce lundi à la cour d'assises de la Dordogne dans l'affaire de la tentative d'assassinat de Proissans. Charles Djob Ngoss, l'accusé, a écopé de la peine maximum possible dans son cas, à savoir 30 ans de prison. Son avocate estime toujours que sa place est plutôt à l'hôpital.

Trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 20 ans. Peine maximale prononcée ce lundi pour Charles Djob Ngoss devant la cour d'assises de la Dordogne. Cet homme était accusé d'avoir tenté de tuer un couple de Proissans. C'était en octobre 2017, voilà un peu moins de trois ans. L'accusé, âgé de 29 ans à l'époque s'en était pris à ses voisins parce qu'ils avaient téléphoné à sa mère. Il avait poignardé le couple devant ses enfants le laissant pour mort. Le père et la mère s'en étaient sortis miraculeusement malgré de lourdes blessures, dont la carotide tranchée.

L'accusé, un schizophrène, avait pourtant effectué plusieurs séjours en psychiatrie. Et il a reconnu et assumé les faits. Tout l'enjeu du procès était donc de connaître le degré de discernement de l'accusé la nuit des faits. Autrement dit de dire s'il était responsable ou non pénalement. Le oui l'a donc emporté ce lundi après 3h10 de délibéré.

A la lecture du verdict, l'accusé n'a pas bronché, pas la moindre émotion sur son visage, pas un mot. Sa mère elle aussi a semblé sonnée. La plus démonstrative finalement a été son avocate, qui a fondu en larmes, effondrée que son client soit si lourdement condamné. Elle qui avait plaidé pour un internement psychiatrique : "La justice du 21e siècle ne devrait pas envoyer ses malades mentaux en prison" avait-elle argumenté à l'audience. Car pour elle c'est sûr, le crime de son client est uniquement la conséquence de sa maladie.

"Je pense maintenant qu'il va rester dans sa cellule pendant 30 ans. Qu'il ne va strictement rien faire, qu'il ne va pas prendre ses médicaments et que la maladie va continuer sans aucun soin et qu'à la sortie il ne sera pas guéri. Et il pourra recommencer, c'est ce que j'ai essayé de dire dans ma plaidoirie, à l'évidence je n'ai pas été entendue" dit maître Alice Delaire.

"Mais je n'en veux pas aux jurés, je peux comprendre que l'on ait envie de se protéger de quelqu'un comme cela. Mais la justice est faite que l'on ne peut pas normalement condamner un malade mental dont le discernement était aboli. Moi je pense que monsieur Djob Ngoss n'a pas choisi de faire ce qu'il a fait. Son discernement était aboli, il doit être soigné, pas incarcéré. Mais les jurés représentent la société française, on est dans une société de crainte, la seule réponse pénale que l'on est capable d'apporter à quelqu'un qui est malade, c'est de l'enfermer pendant 30 ans donc je suis abattue, je ne m'attendais pas à cette décision, mais je l'accepte" dit-elle.

Car, dans leur motivation, au contraire, les jurés ont estimé que le discernement de Charles Djob Ngoss n'était pas complètement aboli. Pour eux, la nuit de la tentative d’assassinat, l'accusé a conservé une forme de contrôle de ses actes, notamment en choisissant volontairement d'épargner les enfants. Les jurés ont enfin retenu l'extrême violence de cette nuit de cauchemar, et l'absence de remords et de regrets de l'accusé. Tout cela justifiant pour eux l'application de la peine maximale.