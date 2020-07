Famille décimée sur l'A7 : la piste d'un problème technique privilégiée par les enquêteurs

Les autopsies des corps des cinq enfants tués dans un terrible accident sur l'autoroute A7 doivent être réalisées ce mardi. Il s'agit de les identifier formellement. Tous appartenaient à la même famille, originaire de Vénissieux, près de Lyon. Ces 9 personnes se trouvaient dans un Renault Scénic et remontaient l'autoroute A7 dans le sens Sud-Nord ce lundi soir.

Le véhicule a pris feu

"Le véhicule a manifestement pris feu, l'examen des vidéos de Vinci nous le montrent", a expliqué lundi soir Alex Perrin, le Procureur de la République de Valence. "On voit que le véhicule circule, que de la fumée se dégage et qu'il commence à prendre feu et puis le chauffeur, père de famille, en perd le contrôle et le véhicule va partir en tonneaux et quitter la chaussée."

La voiture finit sa course sur le toit, dans un champ au bord des voies et s'embrase complètement. A l'intérieur, les parents, une belle-sœur et leurs enfants. Cinq d'entre eux âgés de 3 à 13 ans sont décédés, les trois adultes et un enfant de 7 ans ont réussi à s'extraire du véhicule en flammes mais souffrent de terribles brûlures, trois d'entre eux sont en urgence absolue.

Lieu de l'accident de voiture au bord de l'autoroute A7 au lendemain du drame, le sol du champ à Albon est calciné, la carcasse de la voiture accidentée a été enlevée © Radio France - Alexandre Berthaud

Un problème de freinage ?

"A priori le véhicule est seul en cause", a précisé Alex Perrin. "C'est un véhicule prévu pour 7 personnes, il y avait 9 personnes, mais des enfants jeunes. La cause de l'accident n'est manifestement pas dans le nombre de personnes à bord, c'est manifestement une cause technique, il faudra essayer de la comprendre."

Dès lundi soir, les enquêteurs étaient sur place. La carcasse de la voiture a été enlevée et va être analysée. Juste après l'accident, le conducteur aurait évoqué des problèmes de freinage avant de perdre connaissance.

Il s'agit de l'accident le plus grave sur l'autoroute A7 dans la Drôme depuis 2002. Le 29 novembre, cinq pompiers de Loriol qui intervenaient sur un accident de la route avaient été fauchés par un automobiliste.