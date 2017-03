Famille emportée par une vague à Marseille: une fillette morte, une autre disparue

La fillette de 4 ans, retrouvée samedi à Marseille, après avoir été emportée par une vague, est morte dans la nuit de samedi à dimanche. Sa sœur de 8 ans est toujours portée disparue. Les secours ont peu d'espoir de la retrouver vivante.

Il est 18h ce samedi lorsqu'un père et ses deux fillettes sont emportés par une vague, à quelques centaines de mètres du port de la Madrague de Montredon. Repêchée par les secours en arrêt cardio- ventilatoire, la plus jeune est décédée dans la nuit à l'hôpital de la Timone.

Malgré le déploiement d'une trentaine de marins-pompiers, dont des plongeurs, assistés par la vedette SNSM "La Bonne Mère de Marseille", d'un bateau semi-rigide du Bataillon des marins-pompiers et de l'hélicoptère Dragon 131 de la Sécurité Civile, les secours n'ont pas retrouvé la plus âgée des deux sœurs, une fillette de 8 ans.

Suspendues cette nuit, les recherches ont finalement repris ce matin. Mais les secours ont peu d'espoir de retrouver l'enfant vivante.

"C'est une tragédie"

Le lieu choisi par le père pour observer la mer déchaînée n'était pas protégé, pas suffisamment en hauteur, et il n'y avait pas de digues à cet endroit.

"C'est une tragédie" a déploré ce dimanche Julien Ruas, adjoint au maire de Marseille délégué au bataillon des marin- pompiers et à la prévention des risques sur l'antenne de France Bleu Provence. "Je ne veux pas accabler ce pauvre père qui a amené ses enfants en bord de mer. Mais il est vrai qu'il faut rappeler à la population que quand il y a des alertes, il est effectivement imprudent de s'approcher trop près, d'aller regarder ce spectacle de trop près, parce que ça peut coûter la vie et hier [samedi, NDLR] ça a effectivement coûté la vie visiblement à ces deux fillettes, et le papa est encore aux mains des médecins, en réanimation."

