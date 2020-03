Famille séquestrée à Danjoutin : deux jeunes Belfortains interpellés et écroués

INFO FRANCE BLEU BELFORT MONTBÉLIARD. Deux jeunes âgés de 17 ans et 18 ans ont été interpellés ce mercredi matin dans un quartier proche du centre-ville de Belfort, dans l'enquête sur la séquestration d'une famille le mois dernier à Danjoutin, a-t-on appris de sources concordantes. Ils sont "très défavorablement" connus des services de police.

Mis en examen pour séquestration

Ces deux jeunes, originaires du Territoire de Belfort, ont été interpellés par les hommes de la Police Judiciaire de Besançon, chargés de l'enquête. Selon nos informations, ils ont pu être confondus grâce à leur ADN et aux analyses de vidéosurveillance. Ils ont été mis en examen ce vendredi pour séquestration et extorsion, puis écroués. Le Parquet de Montbéliard avait ouvert une information judiciaire.

Un troisième suspect en fuite

Un troisième suspect, mineur, est toujours en fuite. Dans cette affaire il y avait "un meneur et deux suiveurs", selon une source proche du dossier. "L'un des deux suiveurs, mineur, est toujours en fuite". Les deux jeunes interpellés sont "très défavorablement connus" et déjà impliqués dans des affaires de violences. Ils ont reconnu les faits en garde à vue.

Dans la nuit du 13 au 14 février, trois membres d'une même famille, le père, la mère et leur fils adolescent, avaient été séquestrés et ligotés en pleine nuit à leur domicile, dans le lotissement du Moulin, à Danjoutin. Le père avait été blessé à l'arme blanche. L'un des trois suspects avait réussi à se faire remettre le code de leur carte bleue et était allé retirer de l'argent dans des distributeurs automatiques.