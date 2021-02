Famille séquestrée près de Périgueux : au procès, un accusé habitué des coups de colère

Quatre hommes comparaissent toute la semaine devant le tribunal de Périgueux. Trois d'entre eux sont accusés d'avoir séquestré une famille de Champcevinel en novembre 2017 puis de s'être emparé d'une dizaine montres de luxe. Le verdict est attendu vendredi.

Un personnage de nature impulsive

"L'enquête a été menée à charge, je n'étais pas là-bas" ne cesse de répéter P. Argain, 35 ans, un des principal accusé considéré comme le meneur. L'homme originaire du Pays-Basque est mis en cause pour extorsion commise avec arme et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire. Mais Anne-Claire Galois, la vice-procureure, le rappelle à l'ordre : "Pour le moment, on ne parle pas des faits on parle de vous" lui lance-t-elle.

"Impulsif moi ? Pas plus que cela" répond l'accusé quand le président lui pose la question. "Je suis quelqu’un parfois d'aigris mais bien éduqué" ajoute l'homme. Or tout semble montrer le contraire. A la fin d'une audience avec la juge d'instruction par exemple, il s'emporte et brise la vitre de ses geôles au tribunal de Périgueux. "Je ne me suis pas senti écouté, difficile de ne pas se mettre en colère" explique celui qui a déjà passé neuf ans en prison dans sa vie notamment pour des trafics de stupéfiants. L'accusé compte 20 mentions dans son casier judiciaire.

Son comportement ne s'améliore pas de retour en cellule. Les relations avec les surveillants sont exécrables et l'accusé n’hésite pas à utiliser sa carrure plutôt athlétique pour faire sa loi en prison. Dans son box, P. Argain réfute le portrait qui est fait de lui et préfère nier son implication : non, il n'était pas dans cette maison plutôt cossue de Champcevinel ce soir de novembre 2017. Les preuves semblent pourtant irréfutables. Son téléphone a notamment été géolocalisé dans le secteur.

Le rappel des faits

Le 2 novembre 2017, vers 22h20, trois individus cagoulés et armés font irruption sans effraction dans la maison huppée de cette famille à Champcevinel près de Périgueux. La mère de famille et ses deux enfants âgés sont présents. Les auteurs sont armés d'une hache et d'une arme à feu. A leur arrivée, les trois auteurs ligotent la femme avec du serflex aux poignets et aux chevilles. L'un d'entre eux se rend à l'étage et se fait passer pour un agent de police. Il enferme alors les deux enfants, un petit garçon de neuf ans et une petite fille de 17 mois, dans une chambre.

Au rez-de-chaussée, les insultes fusent contre la mère de famille. Les individus exhortent la femme de leur livrer les lingots d'or. La victime donne alors la clé du coffre-fort aux individus mais n'arrivent pas à l'ouvrir. Ils s’attaquent à un autre coffre-fort à la hache et découvrent 7500 euros. La femme - qui tente de coopérer - indique ensuite un écrin contenant notamment une dizaine de montres de luxe d'une valeur de 50.000 euros. Près d'une demie-heure plus tard, les individus s'enfuient. La victime réussit à se détacher, va chercher ses enfants et se réfugie dans la voiture pour appeler les secours. Neuf personnes seront interpellées quelques mois plus tard.

Mais ce sont quatre hommes qui se retrouvent sur le banc des accusés, trois comparaissent pour extorsion commise avec arme (dont deux en récidive) et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire. Le quatrième comparait pour recel de bien provenant d’un vol aggravé par trois circonstances en récidive. Ils bénéficient tous de la présomption d’innocence.