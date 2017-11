Fanny Bruno, plongée dans un coma artificiel, se bat pour rester en vie

Fanny Bruno, la jeune femme retrouvée mardi après-midi à Carnoules dans une voiture accidentée est toujours hospitalisée. Les médecins l'ont plongée dans un coma artificiel, son pronostic vital est toujours engagé.

Des centaines de message de soutien et de prompts rétablissements circulent sur les réseaux sociaux

D'après son papa que nous avons eu au téléphone, Fanny Bruno se bat toujours pour rester en vie, elle est dans un état stationnaire. Quand la jeune femme a été retrouvée mardi après-midi après trois jours et demi coincée dans sa voiture, sa température était de 28 degrés, elle est remontée à 32 degrés. Les médecins attendent que la température remonte encore pour pouvoir se prononcer. Des médecins qui passent beaucoup de temps autour de la jeune femme. Sa famille ne peut pénétrer dans la chambre que quelques minutes par jour. Une famille éprouvée, fatiguée et qui accorde toute sa confiance aux médecins de l'hôpital militaire de Toulon.

Le père de Fanny Bruno tient par ailleurs à remercier toutes les personnes qui se sont manifestée depuis samedi et l'annonce de la disparition de la varoise. Des centaines de message de soutien et de prompts rétablissements circulent sur les réseaux sociaux. Mais il demande aussi et surtout à ce qu'on respecte l'intimité de sa famille et de sa fille