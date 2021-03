Fargues-Saint-Hilaire : la gendarmerie de la Gironde lance un appel à témoins pour retrouver un homme disparu

La gendarmerie de la Gironde recherche un quinquagénaire, porté disparu depuis ce lundi soir, à Fargues-Saint-Hilaire. Pierre Pouvy, 56 ans, a quitté à pied l'aire de stationnement des gens du voyage située avenue de Laurence, entre 18 h 30 et 19 heures. Il n'a plus donné signe de vie depuis.

Le quinquagénaire souffre d'une déficience mentale et peut rencontrer des problèmes pour s'orienter. Il mesure entre 1 m 70 et 1 m 75, il est brun et a la peau mate. Au moment de sa disparition, Pierre Pouvy portait un pantalon de jogging et une veste Adidas verte.

Si vous pensez détenir des informations à ce sujet, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Tresses au 05 57 34 45 00 ou composer le 17.