"Fast and Furious " à Évreux : 10 voitures confisquées après un rodéo sur un parking

L'événement, un "rasso" pour rassemblement, organisé dans la soirée du 21 avril 2023 sur le parking de Carrefour à Guichainville, à grands renforts de publicité et de partages notamment sur TikTok, avait attiré des centaines de spectateurs et des dizaines de voitures, "un spectacle assez affligeant et assez dangereux" pour la présidente du tribunal judiciaire, Sabine Orsel.

ⓘ Publicité

Grâce aux caméras de vidéosurveillance du centre commercial, aux vidéos prises par les policiers sur les lieux et aux vidéos partagées par les conducteurs, la police a interpellé onze hommes âgés de 18 à 32 ans. Ils étaient jugés en comparution immédiate ce vendredi par le tribunal correctionnel d'Évreux pour "conduite d'un véhicule terrestre compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique : violations délibérées de la réglementation routière (rodéo motorisé)".

Des burns et des drifts

À la barre, tous les prévenus reconnaissent les faits, l'air penaud, et jurent qu'on ne les y reprendra plus. Le procureur Antoine Adam requiert des peines de travaux d'intérêt général, des jours amendes et la confiscation des véhicules pour "l'inconséquence et l'extrême dangerosité de ceux qui n'ont rien d'autre à faire de leur week-end que de faire Fast and Furious dans les rues", pointant le fait que des piétons fréquentaient le parking en ce début de soirée vers 21H00 et des conséquences qui auraient pu être dramatiques.

Dix voitures confisquées

La justice a prononcé la confiscation de dix véhicules : trois BMW ( deux Série 3 et une M5), une Audi A3, une Alfa Romeo, une Mazda MX5, un Nissan Patrol GR, une Volkswagen Passat mais aussi une Peugeot Clio et une Ford Fiesta, qui, après trois dérapages, était tombée en panne. "C'est peut-être qu'elle n'est pas faite pour ça ?" interroge, ironique, la présidente. Son propriétaire, tête baissée, acquiesce. Un véhicule n'a pas été saisi, son conducteur n'en étant pas le propriétaire. Pour les avocats des prévenus, cette comparution immédiate pour des primo-délinquants, n'avait d'autre vertu que d'envoyer un signal fort, "le ministère public souhaite faire un exemple" souligne Me Laurent Taffou, avocat de plusieurs prévenus.

Les onze hommes écopent aussi pour deux d'entre eux, demandeurs d'emploi, de 105 jours de travail d'intérêt général. Huit sont condamnés à une amende de 1000 euros. Quant à celui identifié comme l'organisateur de cette manifestation, la justice le condamne à une amende de 1500 euros.

Dans un communiqué, le préfet de l'Eure "salue l’action remarquable des policiers de la direction départementale de la sécurité

publique de l’Eure et l’efficacité du travail d’enquête".