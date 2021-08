Fauchées par un véhicule, deux femmes sont mortes à Béziers

L'accident a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche à 0h15 environ à Béziers. Deux femmes, âgées de 40 et 45ans environ, ont été fauchées par un véhicule boulevard Kennedy. Les deux victimes circulaient à pied. Malgré les soins, elles sont décédées. Une enquête est ouverte pour comprendre les circonstances de ce drame. Dix pompiers du SDIS de l'Hérault et un équipage du SMUR de Béziers sont intervenus sur cette artère routière qui relie le sud au nord de l'agglomération biterroise, par l'est.