Faudra-t-il choisir les détenus qui auront le droit d'être soignés à la maison d'arrêt de Nîmes ? C'est à cette extrémité que pourrait conduire une situation pour le moment inextricable. Actuellement, sept infirmiers sont affectés par le CHU Carémeau à la maison d'arrêt, mais seulement quatre de ces postes sont budgétisés par l'administration pénitentiaire. Les autres sont pris en charge par l'hôpital. Le CHU, dont le budget a été mis à mal par le Covid, ne peut plus assumer cette situation financièrement.

Conséquence, si aucune solution n'est trouvée d'ici au 31 janvier, trois postes d'infirmiers affectés à la maison d'arrêt pourraient être supprimés et retourner au CHU. Et, au lieu de pouvoir soigner les 400 a 450 détenus que compte la prison, il faudrait en choisir environ la moitié. Les syndicats hospitaliers montent au créneau pour dénoncer une situation inacceptable pour les personnels soignants comme le souligne Bruno Bancion, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière au CHU Carémeau : " Comment, quand on est soignant, peut-on humainement choisir les détenus à soigner ? C'est impensable. C'est un bras de fer entre deux ministères (Santé et Justice ndlr) et notre directeur général et la directrice de la maison d'arrêt de Nîmes se retrouvent au milieu de ce combat sans pouvoir y faire grand-chose si ce n'est, pour notre direction générale, de poser ce genre d'ultimatum".

Le chiffre de 196 détenus pouvant bénéficier de soins correspond à la capacité "officielle" de la maison d'arrêt de Nîmes, qui, en raison de sa surpopulation chronique, en compte en réalité entre 400 et 450 selon les périodes.