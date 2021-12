Faun : un nouveau rapport sur les risques psychosociaux rend ses conclusions, près d'un an après le meurtre

Près d'un an après la mort de Géraldine Caclin, DRH chez Faun Environnement, à Guilherand-Granges, le 28 janvier dernier, un nouveau rapport d'expertise sur les risques psychosociaux vient de rendre ses conclusions. Selon le rapport, il y a toujours de nombreux problèmes à régler dans l'entreprise.

Philippe Fayat délégué syndical CFDT chez Faun Environnement et Marc Benistand, secrétaire général CFDT métallurgie en Drôme Ardèche

Le 28 janvier 2022, cela fera un an que Géraldine Caclin, DRH chez Faun Environnement a été tuée par Gabriel Fortin, à Guilherand-Granges, en Ardèche. Depuis le meurtre, le climat chez Faun est tendu, ce que vient confirmer un nouveau rapport sur les risques psychosociaux dans l'entreprise, commandé par la CDFT.

Selon le rapport, le principal problème, chez Faun, se situe du côté du management : certains managers sont comparés par les employés à des gardiens de prison. Les salariés pointent aussi le manque d'humanité du directeur, selon la CFDT. Ils dénoncent également une utilisation abusive d'intérimaires : une source de stress pour les employés, parce qu'il faut sans cesse former de nouvelles personnes.

Le rapport d'expertise commandé par la CDFT préconise de recruter un directeur délégué en charge du management, c'est à dire quelqu'un qui puisse guider les chefs dans leur rôle d'encadrement. Autre préconisation : la mise en place d'un dispositif d'alerte "en cas de pérennité de la rudesse de management", c'est à dire dans le cas où un manager traiterait mal un employé sur la durée. Le rapport conseille aussi de mieux prévenir les risques professionnels. Par exemple : aménager les postes de travail de sorte que les salariés les plus âgés ne fassent pas les tâches les plus pénibles.

La direction de Faun propose un plan d'action

La direction de Faun, qui a elle aussi demandé une expertise, dit s'être appuyé sur les deux rapports pour présenter un plan d'action. Elle le proposera cette semaine à la signature aux syndicats. Ce plan comprend des solutions à court, moyen et long terme, précise la direction, sans entrer dans les détails. Selon la CDFT, la direction propose dans son plan de de former les cadres au management à partir de 2022.

Philippe Fayat, délégué syndical CFDT chez Faun relève néanmoins certains points qu'il juge inadaptés dans ce plan d'action : "Il y a des choses bizarres, par exemple certains salariés auraient demandé un terrain de pétanque, mais on va jouer quand ? Pendant le travail ? Je ne pense pas. J'ai aussi lu qu'il était prévu d'installer des ruches, avec des abeilles, sur le site. Je ne vois pas le rapport avec les risques psychosociaux, il faudra m'expliquer. Autres exemples du type : l'organisation de tournois de beach-volley, de pétanque, le nettoyage des berges du Rhône, animer des groupes de course à pied ou de VTT… Je ne crois pas que ce soit la priorité, il y a bien d'autres priorités à gérer dans l'entreprise, et des solutions à trouver rapidement."

Le syndicat attend désormais que l'Inspecteur du travail rende son avis sur l'urgence à mettre en place ces solutions, en espérant voir changer les choses rapidement sur le terrain.