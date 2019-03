Fausse alerte à la bombe au Cora d'Andelnans

Andelnans, France

Le Cora d'Andelnans a dû être évacué ce mercredi 13 mars 2019, suite à une alerte à la bombe.

Vers 17h30, le magasin reçoit un appel anonyme (on ne sait pas s'il s'agit d'une homme ou d'une femme) pour prévenir qu'une bombe est placée dans les locaux du commerce et qu'elle explosera à 18h30. Rapidement, les forces de police, des militaires de l'opération Sentinelle, et les pompiers se rendent sur les lieux pour évacuer l'hypermarché ainsi que toute la zone commerciale. En quinze minutes, un périmètre de sécurité est établi et le secteur est complètement vidé.

La police et les agents de sécurité du Cora procèdent à une vérification visuelle de tout le magasin pour trouver la dite bombe. Ne trouvant rien, vers 19 heures, l'alerte est levée.

Le magasin, qui est habituellement ouvert jusqu'à 20h30, est tout de même resté fermé pendant le reste de la soirée.

La préfecture rappelle que la personne qui a passé le coup de téléphone s'expose à une procédure pénale. Une fois qu'elle sera identifiée, l'État portera plainte. Le directeur du commerce envisage également d'engager des poursuites judiciaires.