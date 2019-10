Fausse alerte à la bombe en gare de Rennes : l'ancien maire de La-Chapelle-aux-Filtzméens condamné

Rennes, France

L'ancien maire de La-Chapelle-aux-Filtzmens au nord-ouest de Rennes (Ille-et-Vilaine) comparaissait ce jeudi 3 octobre devant le tribunal correctionnel de Rennes. Erwan Hercouët était jugé pour avoir déclenché une alerte à la bombe en gare de Rennes le 31 mars dernier. Celui qui est aussi cheminot craignait de rater son train.

L’homme avait signalé la présence d'un engin explosif sous le pont Saint-Hélier non loin de la gare de Rennes. Le trafic SNCF avait été interrompu pendant plusieurs heures. L'élu avait été rapidement identifié et localisé via son téléphone portable. En garde à vue il avait reconnu les faits et évoqué une situation personnelle compliquée. Depuis, il a démissionné de ses fonctions.

Quatre mois de prison avec sursis

Erwan Hercouët était présent à l'audience ce jeudi 3 octobre. Il comparaissait selon la procédure du plaider-coupable. Par la voix de son avocat, il a exprimé ses regrets. "En tant qu'élu et agent SNCF, mon client souffrait d'un burn out qui a été reconnu médicalement," a expliqué maître Maxime Tessier. L'avocat a également exprimé les regrets de son clients pour les passagers, ses collègues cheminots et les forces de l'ordre à qui "il a causé du trouble". Le tribunal a condamné le cheminot à quatre mois de prison avec sursis accompagnés d'une obligation de soins. Cette peine ne sera pas inscrite à son casier judiciaire, ce qui lui permettra de travailler de nouveau dans un service public. La SNCF ne s'était pas constituée partie civile dans ce dossier.