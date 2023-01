Fausse alerte attentat dans une école de Domérat dans l'Allier

A Domérat, les 162 élèves de la maternelle Françoise Dolto n'ont pas pu être accueillis ce lundi matin à cause d'une alerte attentat finalement levée dans la matinée.

C'est la directrice qui a donné l'alerte à cause d'un message anonyme et inquiétant laissé sur le répondeur de l'école. Tout se passe avant le début de la classe, les forces de l'ordre sont alertées et prudemment les autorités décident d'évacuer les enfants déjà présents à la garderie et ceux qui arrivent.

L'état-major de la police nous assure que tout s'est passé dans le calme, sans affoler les élèves qui ont été accueillis dans le collège en face de l'école.

Pour la police il s'agit a priori d'un canular mais une enquête est en cours et le parquet de Montluçon a été saisi pour identifier l'auteur de la menace.