Les automobilistes stationnés dans le parc-relai ont dû faire preuve de patience ce mardi midi. Charlène, une rennaise a attendu pendant deux heures et demie avant de pouvoir récupérer son véhicule "je devais aller chercher mon fils à l'école à midi, il a fallu que je trouve rapidement une autre solution". Vers 11h30, un usager du parking a donné l'alerte. Il a vu des bouteilles de gaz dissimulées dans un Espace Renault garé au 3ème sous-sol du parking. Les policiers ont immédiatement fermé les accès au parking et appelé les démineurs de Nantes.

Le propriétaire de la voiture s'est présenté rapidement

Entre temps, le propriétaire de la voiture, un habitant de l'agglomération rennaise a eu connaissance de l'alerte, et s'est présenté '"confus" à la police. Il transportait cinq bouteilles de gaz vides dans sa voiture. Selon le capitaine Colombel, de la police de Rennes, "les bouteilles de gaz n'étaient pas vraiment dissimulées dans le véhicule, mais elles étaient suffisamment cachées pour que l'usager donne l'alerte". Les vérifications terminées, le parc-relai a pu rouvrir vers 14h30, soit plus de deux heures et demie plus tard !