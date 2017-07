Fausse alerte aux explosifs à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac

Léger moment de flottement à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Après le contrôle suspect d'une passagère, les salles d'embarquement du Hall A ont du être évacuées et tous les bagages (à main et en soutes) recontrôlés. C'était une fausse alerte aux explosifs.

Les familles des passagers voulant embarquer à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac n'ont pas compris pourquoi elles ont été retenues durant plus d'une heure à l'extérieur du Hall A de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, avant d'être coincées dans de longues files d'attente et de pouvoir finalement décoller avec un peu de retard. C'est une suspicion de présence d'explosifs sur une passagère qui a déclenché un branle-bas de combat.

Fausse alerte et incident extrêmement rare

Cette passagère qui "a sonné", non pas, sous les portiques de sécurité mais dans l'étape qui a suivi, lors d'un contrôle qui est celui là aléatoire. C'est un linge qui est parfois passé sur les mains d'un voyageur avant d'embarquer, pour faire une recherche de traces d'explosifs. Le test s'est révélé positif justement positif ce jeudi, une première fois, puis une deuxième. D'où la procédure activée, pour ne prendre aucun risque, dans le contexte actuel de menace d'attentats et d'état d'urgences : embarquement des vols stoppés (5 à ce moment-là) et hall évacué. La Police de l'Air aux Frontières a alors enclenché une deuxième vague de vérification : un chien renifleur a alors inspecté tous les bagages, à main et en soutes, déjà à bord des avions.

Rien n'a été dépisté d'anormal. Les embarquements ont donc pu reprendre environ 1h30 plus tard entraînant de longues files d'attentes et des retards au décollage pour plusieurs vols. Fausse alerte et incident extrêmement rare. Il se trouve, expliquent les policiers, que certaines molécules entrant dans la composition des explosifs peuvent aussi se retrouver dans d'autres produits comme le maquillage.