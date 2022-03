Fausse alerte incendie à la cathédrale de Metz ce samedi après-midi

Un important dispositif de sapeurs-pompiers déclenché ce samedi après-midi autour de la cathédrale de Metz. En cause, une alarme incendie qui s'est allumée sans savoir exactement pourquoi.

Vue sur la cathédrale à Metz et le pont de la préfecture

Il était 14h15 ce samedi après-midi lorsque les sapeurs-pompiers de Metz se sont largement mobilisés pour une intervention très particulière. A cet instant, une alarme incendie de la cathédrale vient de se déclencher. "On a des procédures particulières pour ce genre d'intervention et on est très vigilant depuis l'incendie de Notre Dame à Paris", confie un pompier.

Fausse alerte

Une fois sur place, il a fallu évacuer les personnes se trouvant à l'intérieur, puis immédiatement tenter d'identifier la source de l'incendie. Fort heureusement, plus de peur que de mal, il s'agissait là d'une fausse alerte : aucun départ de feu n'a été constaté dans la structure de l'édifice. Reste maintenant à identifier la cause du déclenchement de cette alarme, qui reste pour l'instant un mystère.