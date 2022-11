Fausse convocation judiciaire pour pédopornographie: des milliers de victimes depuis des années

Alors que l'Assemblée Nationale planche cette semaine sur la cybercriminalité à travers une loi sur la sécurité; une arnaque vieille de plusieurs années, 4 à 5 ans au moins, continue de circuler en France et sur la Côte d'Azur. Elle consiste à envoyer un mail bardé de références juridiques et de noms connus dans le milieu judiciaire. Dans ce mail: une accusation, celle d'avoir consulté des sites pédopornographiques. Du coup le mail vous convoque devant la justice. La victime est alors surprise, puis inquiète; elle ne comprends pas pourquoi on l'accuse. Elle commence à avoir peur.

Paiement par virement pour éviter la convocation judiciaire.

"C'est en jouant sur la peur du gendarme que fonctionne cette arnaque, explique Pierre Penalba, commandant de police, spécialiste de cybercriminalité et enseignant à Sophia-Antipolis. Le message est très bien fait et se termine bien sûr par une invitation à payer une somme d'argent pour éviter la justice française". Le paiement est par virement ou par tout autre moyen simple pour envoyer de l'argent. "C'est une arnaque de base, qui ne demande pas de grandes compétences informatiques, poursuit celui qui a écrit plusieurs livres sur le sujet. C'est simple et surtout assez efficace. Vous envoyez des millions de mails avec un simple petit programme et si vous avez seulement 5% de retour et quelques personnes qui payent ça devient parfaitement rentable."

Une arnaque qui n'arrête pas de circuler depuis de nombreuses années

L'arnaque circule donc partout en France depuis de nombreuses années. Mais l'arrêter est très compliquée car très souvent, elle part du fin fond de l'Afrique. "Enquêter c'est une chose, mais aller interpeller les auteurs des faits sur le continent africain en est une autre" conclue Pierre Penalba. Du coup seule solution, se prémunir. Comme le disait un célèbre comique français: un homme averti en vaut deux.