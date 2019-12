Fausse information à Strasbourg : l'eau du robinet est bien potable

A Strasbourg et dans l'Eurométropole, l'eau du robinet peut être bue et utilisée sans restriction. C'est ce que rappelle la collectivité dans un communiqué, alors que de fausses informations circulent sur les réseaux sociaux.

Strasbourg, France

De fausses informations circulent sur les réseaux sociaux au sujet de la qualité de l’eau potable distribuée sur le territoire de la métropole de Strasbourg, indique dans un communiqué la ville de Strasbourg. L’eau du robinet peut bien être utilisée et bue sans restriction. Toutes les analyses habituelles le confirment, et il n’y a aucune raison de mettre en cause la qualité de l’eau potable.

Les cas de légionellose n'ont rien à voir avec les réseaux d'eau potable

L’origine des informations erronées vient d’une confusion avec des cas de légionellose dans les secteurs de Lingolsheim et de Strasbourg ouest. Ces cas sont repérés et connus par les services sanitaires qui en sont parfaitement informés. Les services de l’Etat mènent toutes les investigations nécessaires pour connaître l’origine de ces cas.

Des études poussées sont réalisées sur des installations techniques susceptibles d’être incriminées, qui n’ont rien à voir avec les réseaux d’eau potable, précise encore la collectivité. L’eau potable fait l’objet d’une surveillance constante et particulièrement vigilante.