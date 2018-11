Gilets jaunes : après la fausse vidéo d'un handicapé agressé par des CRS à Quimper, le préfet porte plainte

Quimper, France

La légende mensongère de cette vidéo a suffi à la faire buzzer et partager plus de 200.000 fois sur Facebook. Dans la publication, on peut lire : "Des CRS s'en prennent à un handicapé en chaise roulante, ils tabassent son accompagnant, et ensuite s'en prennent à la personne qui filme la scène".

Démenti de l'intéressé

Une mise en scène qui a été démentie par le principal intéressé, le conseiller départemental Stéphane Le Bourdon, qui se déplace en fauteuil roulant. Il explique qu'il s'agit d'une mise en scène et que les CRS sont en réalité intervenus pour le défendre.

Des vidéos "dans le but de discréditer les forces de l'ordre" - Le Préfet du Finistère

Dans un communiqué, le Préfet du Finistère annonce qu'il porte plainte contre les auteurs de ces vidéos et contre les sites qui les hébergeaient. Il écrit : "un certain nombre de vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, et ont parfois même été reprises par les médias. Parmi celles-ci, nous avons pu constater que certaines vidéos manifestement diffusées dans le but de discréditer l'action des forces de l'ordre reposaient sur un montage truqué ou une présentation volontairement faussée."

Et poursuit : "La présentation habile de ces vidéos, le titre accrocheur, les commentaires ont permis à certaines de ces vidéos de connaître un développement viral et d'abuser un nombre important de nos concitoyens."