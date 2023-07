Fausses factures : Joseph Colombani, le président de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Corse s’exprime.

9 mois de prison ferme et 15.000 euros d’amende. C’est le jugement rendu le 10 juillet dernier par le tribunal correctionnel de Bastia à l’encontre de Joseph Colombani, le président de la Chambre d’Agriculture et de la FDSEA de la Haute-Corse dans un dossier de fraudes agricoles et de falsification de factures qui lui aurait permis de toucher 7.775 euros d’aides agricoles nationales et européennes.

Un jugement et une dénomination que conteste l’intéressé qui a décidé de prendre publiquement la parole dans ce dossier datant de 2013 pour y apporter ses explications.

Selon Joseph Colombani**, les factures en cause concernent l’achat de matériels agricoles d’occasion** et des « dates » sur des factures qui ne correspondent pas.

Sur ces dates il explique reconnaitre : « qu’il y a eu un changement de dates sur des factures que je n’ai pas faites » rajoutant qu’il s’agit « d’un matériel que j’ai payé et éligible aux aides toujours utilisés 13 ans après ».

« Ce n’est pas un individu qui a été condamné, on a condamné un président, une institution et une profession ».

Le président de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Corse conteste la tournure du dossier : « faire passer tout ça pour de l’escroquerie aggravée, des fraudes agricoles et mettre une condamnation de 9 mois ferme, nous ne sommes pas sur une condamnation équitable »

Pour celui qui est aussi à la tête de la FDSEA en Haute-Corse : « Ce n’est pas un individu qui a été condamné, on a condamné un président, une institution et une profession ».

Joseph Colombani précise qu’il va faire appel de sa condamnation