Fausses victimes de l'attentat de Nice : 4 et 6 ans de prison ferme

Déjà condamnés à 6 et 3 ans de prison ferme pour avoir touchés 60.000 euros d'indemnités pour les attentats de Paris, alors qu'ils n'étaient pas concernés, un couple de Cannois a de nouveau été condamné ce mercredi à de la prison ferme. Ils avaient fait croire qu'ils étaient à Nice le 14 juillet.

Véra et Sasa, âgés de 29 et 36 ans, ont donc été condamnés ce mercredi à 4 et 6 ans de prison ferme pour s'être fait passer pour des victimes de l'attentat du 14 juillet, sur la Promenade des anglais, à Nice. Condamnation plus lourde pour Sasa, car il est un récidiviste. Il compte déjà onze condamnations sur son casier judiciaire, la plupart pour escroquerie et usage de faux. Parmi ces condamnations, évidemment, figure tout en haut, la dernière, le 8 décembre dernier. Avec sa compagne Véra, ils ont touché chacun 30.000 euros d'indemnités par le FGTI (Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme), pour avoir été soi-disant présents au Stade de France le soir du 13 Novembre. Ils avaient juré avoir été soufflés par une des explosions et avoir ensuite souffert de troubles, et notamment de constipation.

"Vous avez encombré l'hôpital"

L'histoire aurait pu en rester là, si ce couple d'escrocs n'avait pas voulu remettre ça le 14 juillet dernier. Quand ils reçoivent l'alerte concernant l'attentat sur la Promenade des anglais, ils prennent immédiatement la décision de se rendre à l'hôpital Pasteur de Nice, pour se faire passer à nouveau pour des victimes. Ils mettent moins de 20 minutes pour faire le trajet entre leur domicile à Cannes et l'hôpital. "Vous avez encombré l'hôpital, vous avez encombré les enquêteurs ce soir-là, tout ça pour assouvir votre cupidité sans limite," lance Me Rodriguez, l'avocat des parties civiles. Ils donnent des détails précis de la soirée mais leur version ne coïncident pas. "Vous n'avez même pas eu l'intelligence de coordonner vos versions," raille la procureure qui étaye ses propos. "Quand l'un raconte que vous étiez en train de rentrer à la voiture, l'autre dit que vous alliez boire un coup."

La 2e escroquerie permet de déceler la première

C'est finalement ce second dossier d'indemnisation qui met la puce à l'oreille du FGTI, qui alerte la justice, et après enquête, le couple de Cannois reconnait l'escroquerie de Paris mais pas celle de Nice. C'est pourquoi il y a eu un premier procès en décembre dernier, qui a abouti à des peines de 3 et 6 ans de prison ferme à l'encontre de Véra et Sasa, et que les deux escrocs étaient de nouveau appelés à la barre ce mercredi. Car ils ont fini par avouer cette seconde escroquerie, sans n'avoir jamais touchés d'indemnité, et le tribunal correctionnel de Grasse les a condamnés à 4 et 6 ans de prison ferme, qui s'ajoutent à la précédente peine ainsi qu'une interdiction de séjour dans les Alpes Maritimes de 5 ans, qui s'appliquera à partir du moment où ils sortiront de prison.

"Je ne me rendais pas compte, j'ai honte"

Mais alors pourquoi ces escroqueries? Le juge a tenté a plusieurs reprises de comprendre les motivations de ces deux trentenaires. Après de multiples balbutiements et des explications très floues, on comprend que Sasa avait des dettes, de lourdes dettes, de plusieurs dizaines de milliers d'euros, des dettes de loyer et des dettes envers des connaissances, à qui il vendait des voitures d'occasion. "Je ne me rendais pas compte de la gravité de ce qu'on faisait, j'ai honte," finit par lâcher Sasa, qui est reparti en prison, tout comme sa compagne, à l'issue de l'audience.