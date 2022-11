Faut-il avoir peur des cheminées qui s'écroulent à Angoulême ?

L'accident du travail de cet ouvrier couvreur n'est pas un fait isolé. Le gérant de l'entreprise AD Bâtiment, installée sur la zone des Agriers à Angoulême, Arnaud Delavalade le confirme : c'est la nature de la pierre calcaire d'Angoulême, elle se désagrège avec le temps, et le péril du salpêtre. La pierre calcaire d'Angoulême est une pierre coquillière, fabriquée avec des résidus de coquillages fossiles. Pas question de faire n'importe quoi pour les rénover : il faut faire du neuf, c'est plus cher mais plus solide que déposer de la pierre abîmée. C'est l'architecte des Bâtiments de France qui supervise ces travaux : la cheminée ancienne doit être remplacée à l'identique, par du neuf. Les trois quarts des bâtiments du centre ville sont en pierre calcaire.

ⓘ Publicité

Arrêtés de péril imminent

Chaque fois qu'il y a une cheminée qui menace de tomber, la mairie d'Angoulême prend un arrêté de péril imminent, et saisit le tribunal administratif qui nomme un expert. Le propriétaire de l'immeuble est alors sommé de réaliser des travaux dans un délai donné. Si ce n'est pas réalisé, la mairie les fait faire et envoie la facture aux propriétaires.

Des pierres calcaires à remplacer à l'identique © Radio France - Pierre MARSAT

loading

loading