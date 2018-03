21000 Dijon, France

S'il est une église qui tient particulièrement au coeur des Dijonnais c'est bien l'église Notre-Dame. Avec ses gargouilles, son icône statufiée "Notre-Dame de Bon-espoir" et bien sûr sa chouette porte-bonheur -à qui un vandale avait porté plusieurs coups de marteau le 5 janvier 2001- elle représente plus qu'un simple édifice religieux.

Le père Emmanuel Pic pose à côté du bénitier qui a été réinstallé sur son pilier © Radio France - Thomas Nougaillon

Et c'est à cette église qu'un inconnu s'en est pris ce mercredi 14 mars. En effet, un bénitier a été "démonté". Qui a pu faire le coup et pourquoi? Est-ce l'oeuvre d'un déséquilibré ou de gamins désoeuvrés? Ce jeudi le père Emmanuel Pic, curé de l'église, a posté un message sur sa page Facebook. Il explique qu'il "faut être costaud (pour déplacer) 60 kilos de pierre de Bourgogne, scellés contre un pilier". L'eau bénite qu'il contenait a de plus été utilisée pour "arroser les dépliants de présentation de l'église placés à l'entrée". Quant à la coupe de pierre -elle- a été retrouvée posée sur un banc a proximité. Une affaire qui fait étrangement (mais comme chacun le sait, les voies du seigneur son souvent impénétrables!) écho à un article paru cette semaine dans "La Croix". Un article intitulé "Faut-il installer des caméras de surveillance". Une question que se pose aussi Emmanuel Pic sur son Facebook. Le père Pic n'est en revanche pas favorable à ce que l'on ferme les portes de l'église en dehors des offices. "Ce serait catastrophique, car l'église est un lieu qui doit rester ouvert à tous. Nos églises étant -dans nos villes- les derniers lieux qui sont accessibles".

L'église Notre-Dame est un symbole important de la ville de Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

En janvier 2001, déjà, un détraqué avait porté plusieurs coups de marteau à la Chouette apposée au Moyen-Age sur l'un des contreforts extérieurs de l'église © Radio France - Thomas Nougaillon

Heureusement le bénitier n'a pas été cassé. Il a même pu être réinstallé sur son socle. Mais c'est sûr, l'émotion elle, demeure.