Faut-il interdire la manifestation nationale des gilets jaunes prévue samedi à Avignon ?

Une nouvelle manifestation des gilets jaunes est annoncée pour ce samedi à Avignon. Un "Acte XX" d'envergure nationale qui pourrait attirer des milliers de personnes et que les autorités prennent très au sérieux. Un dispositif policier exceptionnel sera déployé pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Il sera présenté ce jeudi après midi par le préfet de Vaucluse. En attendant, l'heure est à l'inquiétude du côté des habitants et des commerçants toujours marqués par les violences et les dégradations commises lors de certaines précédentes journées de mobilisation.

Vers l'interdiction de la manifestation ?

Face au risque réel de débordements, des voix s'élèvent pour demander au préfet d'interdire la manifestation annoncée sur les réseaux sociaux. C'est le cas par exemple de Bernard Vergier. Le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises s'inquiète d'une manifestation "qui pourrait entacher le centre ville et impacter l'activité économique de proximité." De son côté, Michel Bissière l'élu régional candidat déclaré aux élections municipales de 2020 à Avignon déclare "personne ne peut ignorer le grave danger que font courir les hordes de casseurs -souvent venues de loin- aux manifestants eux mêmes, aux représentants des forces de l'ordre, aux habitants de la ville, à ses équipements publics et privés, à son activité commerciale et économique." Lui aussi demande au préfet d'interdire la manifestation de samedi.

